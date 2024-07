Von Christina Schäfer

Weinheim. Was früher das Theater am Teich-Festival war, das ist heute Theater am Turm, kurz "TaT". Das Festival wurde am Donnerstag einmal mehr mit dem Familientag eröffnet. Und wie immer gab es dazu freien Eintritt und Kunst für kleine wie große Menschen. Kunst, die zum Lachen verführt, versteht sich. Die kam in diesem Jahr rattenscharf daher mit