Weinheim. (web) Alexander Erg betont es am Ende des Gesprächs mit der RNZ am Donnerstag noch einmal: "Die Entscheidung ist uns wahnsinnig schwergefallen", so der Geschäftsführer der TSG Weinheim. Man habe "viel Herzblut" in die Planungen für eine Sportkita im Südosten des Sepp-Herberger-Stadions gesteckt. Doch unter den aktuell gegebenen Bedingungen habe man nicht weitermachen können. Damit ist es nun amtlich: Die vier Kindergarten-Gruppen, die in dem 2018 grundsätzlich beschlossenen Neubau hätten unterkommen können, wird es an dieser Stelle nicht geben.

Wichtig für Eltern, deren Kinder in der bereits bestehenden TSG-Sportkita "Purzel" betreut werden: Die eineinhalb Kindergarten-Gruppen in den Räumen der früheren Stadiongaststätte "Seppl’s Herberge" gibt es weiter, wie Erg sagt. Auch der ebenfalls im Süden des Stadions geplante "Laufschlauch" und weitere Sporträume kommen. Hier wie dort müsse man nun aber weitere Gespräche mit der Stadt führen, erklärt Erg.

Was den nunmehr abgesagten Kita-Neubau betrifft, hatte OB Manuel Just die Mitglieder des Kinder- und Jugendbeirats bereits am Mittwochnachmittag über den Entschluss der TSG-Führung informiert. Diese ließ mehr oder weniger zeitgleich eine Pressemitteilung verschicken, die die Aussagen Justs bestätigte: In den letzten vier bis fünf Jahren hätten sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für den Verein grundlegend geändert. Die Zahl der Mitglieder sei in der Pandemie gesunken, Baukosten und Bauzinsen erheblich gestiegen. Dies verunmögliche es, die Eigenbeteiligung des Vereins zu stemmen. Die Investitionen seien ja auch mit dem Betrieb einer solchen Einrichtung nicht refinanzierbar. Erg wird im persönlichen Gespräch noch etwas deutlicher: "Wir können unseren Mitgliedern nicht vermitteln, dass wir mit ihrem Geld derartige öffentliche Aufgaben übernehmen." Erst recht nicht vor dem derzeitigen politischen Hintergrund.

Erg und die TSG spielen auf die Novembersitzung des Gemeinderats an: Die Abstimmung für die Fortsetzung des Projekts ging nur mit einer hauchdünnen Mehrheit von zwei Stimmen im Sinne der TSG aus. "Vor dem Hintergrund, dass wir allen Fraktionen im Vorfeld Gespräche angeboten hatten, war dieses Votum ein Schlag in Gesicht", drückt es Erg mit Drastik aus.

Bei allem Verständnis für die Enttäuschung der TSG-Führung gehört zur Wahrheit aber auch dazu, dass das Ergebnis unter anderen Umständen wohl deutlicher ausgefallen wäre – pro TSG-Kita. Unter den Fraktionen waren nur GAL und SPD dagegen, die rechte Seite des Ratssaals war fast geschlossen dafür. Auch "Die Linke" sprach sich für die Sport-Kita aus, Oberbürgermeister Just ...