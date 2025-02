Von Meike Paul

Weinheim. Bessere Löhne, bessere Arbeitsbedingungen: Eigentlich wollte die Belegschaft der Weinheimer GRN-Klinik am Freitagmittag etwa eine halbe Stunde lang ihre Arbeit niederlegen und streiken. Eigentlich hatten die Organisatoren mit rund 80 Mitarbeitern, also gut der Hälfte der diensthabenden Belegschaft in der Pflege gerechnet.

Eigentlich.