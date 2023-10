Weinheim. (web) Er war ein Mensch der Zahlen – und eine Seele von Mensch: Rudi Glock, Weinheims früherer Erster Bürgermeister, ist am Dienstag im Alter von 85 Jahren verstorben. Darüber informierte Oberbürgermeister Manuel Just am Mittwochabend den Gemeinderat. Dessen Mitglieder und Zuhörer erhoben sich nach einer kurzen Würdigung Glocks durch den OB zu einer Schweigeminute. Erinnerungen an einen Weinheimer, der die ihm gegebene Zeit zu nutzen wusste.

Die RNZ traf Rudi Glock 2017 zu einem Gespräch in Hohensachsen. Es war Bundestagswahl. Und für Glock war es Ehrensache, sich als Wahlhelfer einteilen zu lassen. Als Ruheständler antwortete Glock gern, wenn Journalisten anfragten. So erzählte er damals von seinem Werdegang im gehobenen Verwaltungsdienst – und von seiner Arbeit als ehrenamtlicher Funktionär im Handball.

Erst in den späten 1970er Jahren fiel Glocks endgültige Entscheidung für Weinheim. Nach ersten beruflichen Stationen in diversen Landratsämtern arbeitete er in der Verwaltung der Universität Mannheim. Dort war er Haushaltschef, aber der Uni-Kanzler sah ihn in der Rolle des Personalchefs. Doch wenn ein Rudi Glock nicht wollte, wollte er nicht. Er sagte dem Kanzler ab. 1979 übernahm der die Stelle des Weinheimer Stadtkämmerers. Der OB hieß damals Theo Gießelmann. Ein Jahrzehnt später wurde Glock, der politisch eher den Freien Wählern nahestand, Erster Bürgermeister unter OB Uwe Kleefoot (SDP). Die beiden bildeten ein Führungsduo, an das sich viele alt-gediente Lokalpolitiker erinnern – wenn auch nicht gleich gern.

Denn wenn es zur Sache ging im Gemeinderat, konnte Glock durchaus knurren. Dennoch wurde er 1997 mit einem starken Ergebnis im Amt bestätigt. Im damaligen Organigramm des Rathauses fungierte der Erste Bürgermeister als Sozialdezernent. Und als solcher soll Glock – Nachfolger des legendären Sozialdemokraten Wolfgang Daffinger – eine gute Figur abgegeben haben. 2002 wurde Kleefoot als OB von Heiner Bernhard abgelöst, in demselben Jahr würdigte die Stadt Weinheim Glocks Verdientste mit der Verleihung der Bürgermedaille. 2005 trat er in den Ruhestand. Torsten Fetzner folgte ihm im Amt nach.

Zu behaupten, ehrenamtliches Engagement sei Rudi Glock wichtig gewesen, wäre wohl stark untertrieben. Er setzte sich für viele Organisationen ein, nicht zuletzt in "seinem" Hohensachsen. Bis in höchste Ämter trug ihn sein Einsatz für den Handball. Groß geworden auf den Handballfeldern der SG Hohensachsen, kontrollierte er nach Stationen auf Regional- und Landesebene von 1983 bis 1989 als Schatzmeister die Zahlen des Deutschen Handballbunds. 1988 folgte der Sprung an die internationale Spitze: Eine Woche vor den Olympischen Spielen in Seoul wurde er Schatzmeister der Internationalen Handballföderation. Es folgten zwölf Jahre mit vielen Reisen, aber nur wenigen Familienurlauben – und unzähligen Anekdoten, die sich hinter den Kulissen des Spitzensports abspielten.

So erzählte er Reportern gern mit verschmitztem Lächeln von dem kuwaitischen Scheich, der den Fachmann für öffentliche Finanzen anwerben wollte. Glock sagte ab, der Scheich grollte. Seine Kinder hätten aber nicht nur unter seiner Arbeit als Funktionär gelitten, betonte er im RNZ-Gespräch 2017. Sie durften bei legendären Sportereignissen wie den Olympischen Sommerspielen 1992 in Barcelona dabei sein. Geholfen habe ihm auch auf diesen Höhen seine Bodenständigkeit, sagte er der RNZ einmal. Seine Eltern waren Hohensachsener Nebenerwerbslandwirte: "Wenn Kirschernte war, sind wir um 5 Uhr morgens raus. Danach ging’s rauf aufs Fahrrad, nach Viernheim ins Gymnasium." Er hatte gelernt, hart anzupacken.

Als es im Alter ruhiger wurde um Rudi Glock, rückte die Familie wieder ganz nach vorne. So sah es Glock sehr gern, dass seine Enkel in seine sportlichen Fußstapfen traten und fieberte gern vor Ort mit. Bei der Lese des Weinguts Raffl war Glock ebenfalls stets dabei. Er war auch anwesend, wenn die Mitglieder des Obst-, Wein- und Gartenbauvereins Weinheim tagten. So setzte er sich dafür ein, dass die Obst- und Gemüse-Absatzgenossenschaft Bergstraße in eine Stiftung umgewandelt wurde. Diese stützt größere und kleinere ökologische Vorhaben im Obst- und Gartenbau. Auch auf diese Weise blieb Glock seiner Heimat verbunden. Bis zuletzt.

Info: Die Trauerfeier für Rudi Glock findet am Freitag, 27. Oktober, 11 Uhr, in der evangelischen Kirche in Hohensachsen statt.

Update: Donnerstag, 19. Oktober 2023, 19.34 Uhr

Rudi Glock lebt nicht mehr

