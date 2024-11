Von Philipp Weber

Weinheim. Im Grunde ist es die Quadratur des Kreises. Die Stadtverwaltung will auch im kommenden Jahr kräftig investieren, muss sich nach Jahren mit Rekordeinnahmen aber gleichzeitig auf härtere Zeiten einstellen.

Als Oberbürgermeister Manuel Just am Mittwoch den Haushaltsplan 2025 in den Gemeinderat einbrachte, kündigte er Investitionen in Höhe