EILMELDUNG 10:22 Uhr

Polizei prüft Brandstiftung nach Stromausfall nahe Tesla-Fabrik

Die Polizei geht nach dem Stromausfall in der Nähe der Tesla-Fabrik in Grünheide bei Berlin einem Anfangsverdacht der Brandstiftung nach. Das sagte ein Sprecher am Dienstag auf Anfrage.