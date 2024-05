Weinheim. (web) Riesenjubel im Restaurant SO am Marktplatz: Das Team um den Besitzer und Koch Lukas Kühn hat in der Sendung "Mein Lokal, Dein Lokal" (kurz: MLDL) den Siegerteller abgesahnt. In der am vergangenen Freitag ausgestrahlten Ausgabe des Kabel-Eins-Formats recken Kühn und sein Kernteam stolz die Trophäe in die Höhe. Live-Szenen waren das freilich nicht.

"Die Dreharbeiten fanden Anfang Februar statt", erklärt Kühn im RNZ-Gespräch. Als er sich zur Teilnahme an der Sendung entschloss, sei er durchaus davon ausgegangen, dass sein Haus in dem Vergleich mit vier anderen Gastronomiebetrieben aus der Region gut abschneiden würde. Aber fest mit dem Sieg rechnen, das konnte er nicht.

Denn dafür hält die Sendung zu viele Überraschungen bereit. Klar ist von Anfang an, dass der Fernsehkoch und Moderator Mike Süsser jeden der teilnehmenden Kollegen besucht, ihm beim Kochen über die Schulter schaut und – auch um später einen Vergleich zum Urteil der übrigen Köche zu haben – bei jedem Teilnehmer isst und diesen mitbewertet. "Das war super", beteuert Kühn. Der Starkoch sei "total entspannt" gewesen.

Ernst wurde es, als Kühn die vier Mitbewerber bewerten musste – und die am Ende ihn. "Am Freitag vor den Dreharbeiten mit den Kollegen aus den anderen Häusern bekommt man eine Mail. Darin steht nur, wo man sich montags trifft", erklärt Kühn. Erst vor Ort erfahre man, gegen wen man antritt. Zwischenstände zu verbreiten, sei streng verboten. Mike Süsser selbst sei zu diesem Zeitpunkt gar nicht mehr da.

Zunächst ging es ins Ludwigshafener "Turmrestaurant", wo Kühn und drei weitere Gastronomen Stellung zu Vor-, Hauptspeise und Nachtisch nahmen. Es folgte ein Essen im Landgasthaus "Zum Engel" im pfälzischen Römerberg, dann nahm man im Landauer Restaurant "Ich bin so Frey" Platz, ehe Kühn beim "Lieblingsgriechen" in Ellerstadt zum letzten Mal als Juror gefragt war.

Dann kam sein großer Tag: Die vier Kollegen schauten sich einen Vormittag lang im SO rum, dann aß man zu Mittag. Der Tag endete mit einem Triumph für Kühn und seine Mannschaft: Sowohl die übrigen Teilnehmer der MLDL-Woche als auch Starkoch Süsser waren voll des Lobes, das SO gewann damit eindeutig.

"Gedreht wird morgens und zur Mittagszeit, im Abendbetrieb wäre das kaum möglich", erklärt Kühn. Einige Szenen habe man mehrmals drehen müssen. "Manchmal laufen Leute durchs Bild, deren Genehmigung man gar nicht hat – oder es passiert irgendetwas anderes Unvorhergesehenes." Die Fernsehleute nähmen sich die Freiheit, den einen oder anderen Satz herauszustreichen. "Es wurden nicht alle positiven und negativen Kritikpunkte ausgestrahlt", sagt Kühn. Aber insgesamt – so meint man es jedenfalls herauszuhören – bereut er die Zeit mit den MLDL-Machern nicht. Kühn stammt übrigens aus Weinheim. Nachdem er am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium das Abitur bestanden hatte, "habe ich mich für eine Ausbildung zum Koch entschieden, danach wollte ich weitersehen". 2008 bis 2011 lernte er im "e.t.a. Hoffmann" in Berlin-Kreuzberg. Seine zweite berufliche Station war das Berliner Sternerestaurant "Hartmanns". Es folgte eine Hirschberger Episode in der "Krone" in Großsachsen, ehe Kühn 2015 mit dem SO den Sprung in die Selbstständigkeit wagte. In dem Gebäude am Marktplatz war zuvor das Bistro "Saxofon" gewesen.

Das SO schaffte es 2020 in die Liste der "1000 besten Restaurants Deutschlands", die der Gastronomielotse Gault Millau herausgab. Heute empfiehlt unter anderem der Varta-Restaurantführer das Lokal. "Grundsätzlich bieten wir frische Küche an, in der alles selbst gekocht und gebacken wird", beschreibt Kühn seine Philosophie. Man arbeite ohne Zusatz- und Convenience-Stoffe. Es gibt klassische Gerichte – etwa den von Süsser hochgelobten Rostbraten mit handgeschabten Spätzle –, hier und da wagt Kühns Team aber die Kreuzung der klassischen mit der asiatischen oder der mediterranen Küche. Das Restaurant zählt drinnen und auf der Terrasse je 80 Plätze sowie sechs Angestellte. Hinzu kommen je nach Jahreszeit rund ein halbes Dutzend Aushilfen.