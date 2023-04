"Wie immer sollten Anfragen mindestens 24 Stunden, besser noch 48 oder 72 Stunden vor dem geplanten Mähtermin per Telefon, Mail oder WhatsApp gestellt werden", so die Rehkitzrettung. Name, Flur-Nummern oder Markierungen der Flächen auf einer Karte seien beizufügen – und eine Uhrzeit, wann gemäht wird. Die Rehkitzrettung nimmt nur Aufträge an, wenn die Mahd zeitnah zur Suche erfolgt, denn gesicherte Tiere können nicht über viele Stunden hinweg ohne Versorgung und bei Sommertemperaturen unter den Schutzkörben ausharren. Außerdem besteht die Gefahr, dass weiteres Wild in bereits abgesuchte Flächen wechselt. Die Tierretter suchen die Wiesen fast immer von 3 bis 8 Uhr morgens ab.

Obwohl der Frühling nicht so richtig aus den Startlöchern kommt, sei die jährliche Brut- und Setzzeit längst in die Gänge gekommen, teilt die Rehkitzrettung mit. Ende April wiederum beginnt die Mahd. Diese unglückliche Kombination fordere Jahr für Jahr rund 500.000 Tierleben. "Die Jungtiere haben in den ersten Tagen ihres Lebens noch keinen Fluchtinstinkt, sondern drücken sich bei Gefahr fest auf den Boden, genau auf Höhe der Messer der Mähwerke", erklärt der langjährige Retter Ehlers.

Weinheim. (web) Es ist für Landwirte kein angenehmer Zufall, den die Natur da eingerichtet hat. Wenn die Mahd auf den Wiesen beginnt, haben diese sich schon in eine große "Kinderstube" verwandelt. "Besonders Rehe, Hasen und Bodenbrüter nutzen vorzugsweise die landwirtschaftlichen Flächen, um den Nachwuchs auf die Welt zu bringen und im hohen Bewuchs vor Gefahren zu schützen", erklärt Michael Ehlers von der Rehkitzrettung Weinheim und Umgebung.

Er fordert die Bauern dringend dazu auf, bei der Mahd professionell vorzugehen und die Nutzflächen vorher nach Wildtieren absuchen zu lassen. Und: Kommt doch mal ein Tier zu Schaden, ist definitiv Hilfe von außen hinzuzuziehen. Die Dringlichkeit ist nicht aus der Luft gegriffen. Nach RNZ-Informationen müssen sich mehrere Personen aus der Region am 30. Mai vor dem Weinheimer Amtsgericht verantworten. Ihnen wird rohe Tiermisshandlung vorgeworfen.

Um möglichst viele Tiere zu retten, steht die Rehkitzrettung Weinheim und Umgebung den Landwirten und Jägern bis zum 15. Juli kostenlos zur Verfügung. Aber die Kräfte der Helfer und der Platz auf deren Terminkalendern sind endlich: Es gelte das Prinzip, laut dem der zuerst bedient wird, der sich zuerst meldet.

"Wie immer sollten Anfragen mindestens 24 Stunden, besser noch 48 oder 72 Stunden vor dem geplanten Mähtermin per Telefon, Mail oder WhatsApp gestellt werden", so die Rehkitzrettung. Name, Flur-Nummern oder Markierungen der Flächen auf einer Karte seien beizufügen – und eine Uhrzeit, wann gemäht wird. Die Rehkitzrettung nimmt nur Aufträge an, wenn die Mahd zeitnah zur Suche erfolgt, denn gesicherte Tiere können nicht über viele Stunden hinweg ohne Versorgung und bei Sommertemperaturen unter den Schutzkörben ausharren. Außerdem besteht die Gefahr, dass weiteres Wild in bereits abgesuchte Flächen wechselt. Die Tierretter suchen die Wiesen fast immer von 3 bis 8 Uhr morgens ab.

Die Retter verrichten ihre nachtschichtverdächtige Arbeit während der drei Monate, in denen gemäht wird – ehrenamtlich und kostenlos. Dementsprechend ist es besonders unter der Woche schwer, genug Personal zu stellen. "Sollten wir also an Grenzen stoßen und daher eine Absage geben, muss es selbstverständlich sein, dass eigene Maßnahmen ergriffen werden, um die Flächen abzusuchen", so Ehlers: "Wenn schon nicht den Wildtieren zuliebe, dann zumindest aus Eigenschutz, denn die Strafen für fahrlässig oder gar vorsätzlich ausgemähtes Jungwild können heftig ausfallen und weitere Konsequenzen mit sich bringen."

Eine weitere Ansage der Rehkitzrettung richtet sich an die Hundehalter. Man habe gerettete Kitze schon unnötig lange unter den Sicherungskörben lassen müssen, "weil in der Umgebung ständig frei laufende Hunde unterwegs waren". Sobald der Korb entfernt wird, sei das Kitz erst mal orientierungslos: Das bisherige Versteck gibt es dann nicht mehr, und die Ricke wartet in sicherer Entfernung. Die Hunde sollten daher auf den Wegen bleiben, nicht in den Wiesen herumstöbern und idealerweise an der (Schlepp-)Leine laufen.

Manchmal meinten Spaziergänger zudem, vermeintliche "Waisenkinder" aus der Natur einfach anfassen oder gar mitzunehmen zu müssen. Doch das ist keine gute Idee, denn das führt häufig dazu, dass das Muttertier den Nachwuchs verstößt. Auch Hunde sollten daher niemals in Kontakt zu Jungwild kommen.

Sind Jungtiere vermeintlich verwaist oder verletzt, sei immer eine kompetente Stelle zu informieren. Dazu zählten Jäger, Tierschutzvereine und Wildtierstationen. Das Polizeirevier in Weinheim könne den Kontakt herstellen. Das bewahre Ahnungslose unter Umständen vor einer Anzeige wegen Jagdwilderei. Ansonsten sei es für Wildtiere das Beste, wenn der Mensch schon bei Sichtkontakt auf Distanz bleibt und sich einen anderen Weg sucht.

Info: Neue Kitzretter sind willkommen. Interessierte können unter der Nummer 0179/9673232 anrufen oder eine Whatsapp-Nachricht schicken. Die E-Mail-Adresse lautet rehkitzrettung.weinheim@gmail.com. Spenden kann man über PayPal (rehkitzrettung.weinheim@gmail.com) und an den Tierschutzverein Weinheim, Spendenkonto: Sparkasse-Rhein-Neckar Nord, DE41.6705.0505.0039 9189 35, überweisen.