Weinheim. (RNZ) Der Start der "Weinheimer Lichtblicke" am Alten Rathaus mit der Opernsängerin Wei-Chin klingt noch nach, da kann die Interessengemeinschaft (IG) Marktplatz schon die nächste Show ankündigen: Am Donnerstag, 5. Dezember, wird dort der Weihnachtsmarkt eröffnet.

Es ist eine kleine Sensation, denn nach Weinheim kommt eine Sängerin, die international für Furore sorgt und sich derzeit in der Region aufhält: Sandra Groove ist ein Star der aktuellen Palazzo-Revue.

Mit Rüdiger Skoczowsky ist sie in der Varieté-Show vor den Toren Mannheims die Stimme für das große Gefühl zwischen Speisen und Akrobatik. Bei einem Auftritt am Donnerstag groovt sich Sandra Groove auf Weinheims Marktplatz für die Abend-Show ein. Um 17.30 Uhr stimmt sie passende Songs an. Der Eintritt ist frei.

Das weihnachtliche Konzert dauert circa 30 Minuten, OB Manuel Just und Vertreter der IG Marktplatz begrüßen die Besucher. Die Show ist ein Geschenk von Palazzo-Chef Rolf Balschbach an die Stadt und an die IG.

Der Palazzo-Begründer wohnt in Weinheim, ist Stammgast im Café Florian und befreundet mit Marktplatz-Sprecher Juan Salazar. So kam die Idee zustande, den Weihnachtsmarkt mit einem prominenten Programm zu eröffnen.

In ihrer Heimat Spanien ist Groove ein Star auf Festivals. Ihre Stimme eröffnet ein Repertoire von Hymne bis Rock und von Ballade bis Pop. Sie ist jung, aber bereits erstaunlich routiniert. Ihre akustische Wandlungsfähigkeit zeigt sich auch im äußeren Erscheinungsbild.

Nach der Eröffnung am Donnerstag ist der Weihnachtsmarkt dann donnerstags und freitags immer ab 16 Uhr geöffnet, an den Wochenenden ab 13 Uhr bis abends. Auf der Bühne finden Auftritte von Chören und Musikgruppen statt.