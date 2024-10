Weinheim. (RNZ) Die Feuerwehrabteilungen Oberflockenbach, Rippenweier und Ritschweier bilden den Ausrückebereich 5. Regelmäßig finden gemeinsame Übungen statt, um die Zusammenarbeit zu stärken und im Ernstfall bestmöglich strukturiert und koordiniert den Menschen in Not zu helfen.

Erst im September waren die Feuerwehrabteilungen gemeinsam im Übungseinsatz auf dem Aussiedlerhof Müller auf der Ursenbacher Höhe. Hier lag der Schwerpunkt auf der Brandbekämpfung, der Löschwasserversorgung und auf den spezifischen Besonderheiten eines Bauernhofs.

Am Wochenende wurde der Fokus auf die technische Hilfeleistung gelegt. Dafür wurde auf dem Verbindungsweg zwischen Ritschweier und Oberflockenbach ein schwerer Verkehrsunfall simuliert. Markus und Dominik Ewald von der Feuerwehrabteilung Oberflockenbach hatten die Übung geplant: Drei Fahrzeuge wurden für die Übung vorbereitet, und zwei eingeklemmte Personen mussten durch die Feuerwehr befreit werden.

Angenommen wurden, dass ein Auto mit einem Bagger kollidierte und zwei entgegenkommende Fahrer beim Ausweichen die Kontrolle über ihre Wagen verloren, wobei sich ein Auto überschlug. Unterstützt wurde die Feuerwehr von der realistischen Unfalldarstellung des DRK, das die "Unfallopfer" geschminkt hatte.

Hand in Hand arbeiteten die Einsatzkräfte die Übungslage ab: Zuerst wurde die bewusstlose Person gerettet und der Brand an ihrem Wagen gelöscht. Weil die Unfallstelle so groß war, wurden auch mehrere Einsatzabschnitte gebildet. Das neue Tragkraftspitzenfahrzeug-Wasser vom Standort Ritschweier bewährte sich erstmals. Hier erwies sich die neu beschaffte Säbelsäge als sehr praktisch bei den Rettungsarbeiten.

Vonseiten der Feuerwehrführung übernahm der stellvertretende Feuerwehrkommandant Thomas Keller die Einsatzleitung. Auch Sören Erbeldinger, stellvertretender Leiter der Stabsstelle Feuerwehr und Katastrophenschutz, der seit Oktober im Dienst der Stadt ist, machte sich ein Bild vom Leistungsstand der Odenwaldabteilungen. Gemeinsam mit den Abteilungskommandanten Sven Hufnagel (Oberflockenbach), Max Weidenthaler (Rippenweier) und Ralph Seiberling (Ritschweier) waren sich alle einig, dass die gemeinsamen Übungen wichtige Schritte in der Zusammenarbeit sind.