Weinheim. (RNZ) Abiband 86, Exact-Band, Old Farts on Stage, Tunesday, The Parraberries, die Bon Jovi-Coverband Bonshow, Fizz Gin aus Mannheim und einige mehr: Zahlreiche lokale Bands stehen beim Weinheimer Weststadtfest auf Bühnen, das alle zwei Jahre gefeiert wird.

Die Festmeile ist diesmal ein bisschen kompakter. Diesmal ist die Ahornstraße vom Ahornplatz an der OEG-Haltestelle Stahlbad bis zum Ulmenweg an der Markuskirche das Festgelände. In den Seitenstraße sind Flohmarktstände aufgebaut.

Musik gespielt und getanzt wird auf zwei Bühnen: Am Ahornplatz spielen der Akkordeon-Club, Kevin Moschner & Cup of Colcannon, Tunesday, FizzGin, Banquet Rebellion, die Abi Band 86 und um 20 Uhr Exact the Band. Am Ulmenweg zu sehen sind von 11 Uhr an Dr. Rox und die Jugendband Musikschule. Dann folgt eine etwa einstündige Tanzshow vor der Bühne mit Beiträgen der TSG-Tanzabteilung, der TSG Ballet Dance, der AC Bellydancer/Fusion Artists, von Assada Oriental und Groove 68. Danach spielen die Bands Bluesdoc, Dirty Basements, The Paraberries und Old Farts on Stage. Um 20 Uhr steht die Bon-Jovi-Coverband The Bonshow mit dem Weinheimer Sänger und Frontmann Alexander Barth auf der Bühne.

Info: Weinheim, Samstag, 15. Juni, 11 bis 22 Uhr, Weststadt. Eintritt frei.