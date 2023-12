Weinheim. (cis) Der Barbarasteg wurde im vergangenen Jahr für knapp 1,9 Millionen Euro saniert. Die Sanierung dauerte länger als gedacht – und wurde am Ende mit fehlender Beleuchtung vorläufig abgeschlossen. Letzteres war auf Lieferschwierigkeiten des Anbieters zurückzuführen, hieß es seitens der Stadt. Dass die Brücke dennoch die Sicherheitsanforderungen erfüllte, war der "Netzwerkarbeit" in Weinheim zu verdanken: Die Stadtwerke kümmerten sich um die Stromversorgung, die Elektrofirma Steidl lieferte clevere Ideen.

Am Ende wurde ein Provisorium eingerichtet: Es wurde eine LED-Lichterkette angebracht, um die geforderten Sicherheitsauflagen zu erfüllen. Damit konnte die Brücke, die eine wichtige Querung für Fußgänger und Radfahrer von der Kern- zur Weststadt darstellt, vor ziemlich genau einem Jahr wieder für den Verkehr freigegeben werden: Man schrieb den 23. Dezember 2022. Jetzt, knapp ein Jahr später, bewahrheitet sich der alte Heimwerkersatz, der da heißt: Nichts hält so lange wie ein Provisorium. In diesem Fall also die Lichterkette. Schick-adrett dient die Kette, die wie auch die Stromkabel selbst mit Kabelbindern am Geländer fixiert ist, weiter als Lichtquelle für die Nutzer des Stegs.

Vorerst wird das auch so bleiben; ein spontanes "Weihnachtsgeschenk" wie im letzten Jahr wird es nicht geben – auch wenn es die Schülerinnen und Schüler des Bonhoeffer-Schulverbunds sicherlich freuen würde. Sie zählen zu den "Stammnutzern" der Brücke. Doch zu den terminlichen Schwierigkeiten gesellen sich mittlerweile auch immense Kostensteigerungen. Die Verwaltung hat daher die Reißleine gezogen.

"Die ganze Maßnahme hätte sich wegen Lieferschwierigkeiten verteuert, sodass wir jetzt einen Schnitt gemacht haben und neu ausschreiben", sagt der städtische Pressesprecher Roland Kern auf Anfrage. Ein Rücktritt vom Vertrag ist laut Kern unter diesen Bedingungen möglich. Die Neuausschreibung für die Beleuchtung soll 2024 erfolgen.

Brücke mit hilfreichem Nachbarn

"Es ist tatsächlich so, dass das Provisorium noch ein bisschen halten muss", folgert Weinheims Pressesprecher. Ob es dann günstiger wird, als die Erfüllung der vorliegenden Ausschreibung es hat erwarten lassen, muss sich zeigen. Doch selbst wenn es noch etwas dauern sollte: Die Lichterkette ist stabil, und in Bezug auf die Kabelbinder muss man sich wohl kaum Sorgen machen. Bei Materialermüdung ist ein Baumarkt schließlich der beste Nachbar, den sich eine Brücke wünschen kann.