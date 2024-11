Von Philipp Weber

Weinheim. Die Meldung ist in diesen Tagen allerorten zu lesen: Mike Süsser gibt die Fernsehshow "Mein Lokal, Dein Lokal" Ende des Jahres ab. Freundlich, unterhaltsam, ab und an schnoddrig – aber stets fair und voller Respekt den Kollegen gegenüber: So kennt man ihn seit neun Jahren als Moderator und Mitjuror des Restaurantwettkampfs von Kabel Eins.