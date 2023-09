Weinheim. (cis) Bekommt Weinheim doch noch einen Pop-up-Store? Glaubt man Wirtschaftsförderer Jens Stuhrmann, könnte es durchaus noch etwas werden mit dem Angebot der Stadt an Existenzgründer und der damit verbundenen weiteren Belebung der Innenstadt. Gewollt ist ein solcher Versuchsshop schon länger, dies ging auch als Vorschlag aus der Studie der Innenstadtberater der Industrie- und Handelskammer (IHK) 2022 hervor. Doch erste Versuche scheiterten in diesem Jahr. Im Juni teilte die Stadtverwaltung mit, dass man keine geeignete Ladenfläche gefunden habe, bei der der Preis, die Größe und die Verfügbarkeit übereinstimmten.

Derweil standen Interessenten durchaus parat. Drei von ihnen präsentierten sich jüngst auf der Messe Lebens-Art am Waidsee. Hier zeigten Maike Braa, Claire Common und Rosa Starke ihre Produkte. Starke fertigt bunte Taschen aus Nylongewebe an. Zu haben war von der kleinen Aufbewahrung bis zum größeren Rucksack alles, die Preise starteten bei 50 Euro.

Braa entwirft inklusive Mode, trug auf der Lebens-Art ein T-Shirt mit Braille-Schrift als Aufdruck. Gefertigt werden die Stücke zu einem Großteil in der Blauherz-Werkstatt in Weinheim. Da es sich um Kleinstückproduktion handelt, muss man für ein T-Shirt allerdings 95 Euro zahlen. Common vertreibt hochwertige Ledertaschen aus Südafrika, vom Geldbeutel bis hin zum Weekender, letztere ist bei ihr für 350 Euro zu haben.

Es waren außergewöhnliche Stücke, die die drei präsentierten. So soll es auch im Pop-up-Store sein, das Besondere soll locken. Wirtschaftsförderer Stuhrmann kannte die drei Existenzgründerinnen durch ihre Bewerbung. Er vermittelte sie an die Messe, würde sich aber auch freuen, sie in einem Laden in Weinheim wieder zu treffen.

"Wir sehen Potenzial", sagte Stuhrmann generell zum Thema Pop-up-Store. Schließlich sprächen auch die Kaufkraftdaten dafür, verwies er auf den jüngst erschienenen Kaufkraftatlas, wonach Weinheim mit einer Kaufkraft von 31.000 Euro pro Jahr und Kopf auf Platz zwei der Städte im Rhein-Neckar-Kreis steht.

Entsprechend bastelt Stuhrmann weiter an einer Umsetzung. Er sagte, dass seitens der Verwaltung weiter an Förderanträgen gearbeitet werde. Seinen Angaben zufolge laufen noch immer Gespräche mit potenziellen Vermietern. "Bei einem bin ich ganz optimistisch", sagte er, ohne aber ins Detail zu gehen.

In trockenen Tüchern sei schließlich noch nichts. "Und wenn es erst einmal läuft, dann gibt es sicher auch weitere Interessenten", war Jens Stuhrmann überzeugt, dass ein Pop-up-Store in Weinheim für Existenzgründer durchaus attraktiv wäre.