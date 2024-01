Weinheim. (web) Die Stammgäste der Marktplatzlokale müssen sich nun doch nicht auf einen "Streiktag" einstellen. Der von Gastronom und Hotelier Charly Ofenloch am Freitag angekündigte Schließtag entfällt. Die für den heutigen Montag, 8. Januar, um 11.15 Uhr angekündigte Demonstration gegen die Wiedereinführung der 19-prozentigen Mehrwertsteuer auf Speisen in Restaurants findet jedoch statt, stellte Ofenloch am Sonntag im RNZ-Gespräch klar. Laut Ofenloch sollen bis zu 50 Profigastronomen aus der ganzen Region anreisen, sogar Kollegen aus Mannheim, Viernheim und Bensheim hätten sich angekündigt.

Dass der "Streik" zurückgezogen ist, liegt an einer kleinen, aber in diesem Zusammenhang durchaus erheblichen Kontroverse unter den Marktplatzwirten. So kontaktierte Gerald Haas ("Diebsloch") die Medienvertreter am Samstag. Er sei überrumpelt worden, weil sein Kollege Ofenloch einen Tag zuvor die Streikankündigung lanciert hatte. Davon habe er erst erfahren, als andere Kollegen ihn auf die entsprechenden Artikel aufmerksam machten, so Haas. Diese Form des Protests war jedoch nicht mit der Interessengemeinschaft (IG) Historischer Marktplatz abgestimmt.

Haas steht der IG gemeinsam mit Andres Salazar (Café Florian) vor. Er habe das Gefühl, erneut in eine Debatte hineingezogen zu werden, an der die IG-Führung und viele der Mitglieder kein Interesse hätten, erinnert er an die heftigen Diskussionen rund um eine vermeintliche Neuausrichtung der Weinheimer Altstadtkerwe im letzten Frühjahr.

Damals hatte es zunächst geheißen, man müsse Weinheims größtes Straßenfest wegbewegen von "Bumm-bumm"-Musik und Remmidemmi, hin zu einer eher gediegenen Veranstaltung. Das erzeugte heftige Kritik. Die Marktplatzwirte gerieten ebenfalls in die Diskussionen um ausufernden Lärm und klagebereite Bürger, die die Gastronomen selbst gar nicht gestartet hatten. Doch das ist Vergangenheit.

Was den heutigen Montag betrifft, sind sich Haas und Ofenloch einig, dass auf dem Marktplatz zumindest protestiert wird. Laut Ofenloch sind keine großen Redebeiträge geplant. Die Gastronomen wollen für die Bürger und die Medien Präsenz zeigen. Schon vor 12 Uhr wollen sie wieder abziehen. Schließlich sei Zeit für Gastronomen ein knappes Gut, viele müssten am Mittag wieder am Herd stehen.

In der Coronapandemie hatte die Bundespolitik entschieden, eine Zeit lang für in Restaurants servierten Speisen, statt der bis dahin üblichen 19 nur noch sieben Prozent Mehrwertsteuer zu verlangen. Man hatte die Besteuerung der Speisen in Gasthäusern auf "Supermarktniveau" gesenkt, um die Lockdown-geschüttelte Branche zu entlasten.

Im laufenden Jahr soll diese Regelung zurückgenommen werden. Nun herrscht Frust unter den Restaurantbetreibern. Diese kämpfen seit dem Beginn von Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine mit hohen Energie- und Rohstoffpreisen, und zumindest einem Teil ihrer Gäste sitzt die Inflation im Nacken.

Corona wiederum hat die Lieferdienste befeuert, die bei der Besteuerung von sieben Prozent bleiben. "Viele eingesessene Gastronomenfamilien denken inzwischen darüber nach, ob es für die nächste Generation zumutbar ist, den Betrieb noch einmal weiterzugeben", so Ofenloch.