Von Philipp Weber

Weinheim. Die Mehrheit des Gemeinderats hält an der Auffassung fest, dass das Bürgerbegehren gegen die gewerbliche Entwicklung der Hinteren Mult rechtlich unzulässig ist. Mit den Stimmen von Freien Wählern, CDU, einem Gutteil der SPD-Fraktion und OB Manuel Just bestätigte das Gremium am Mittwoch seinen Beschluss vom 29. März 2023, laut dem es keinen