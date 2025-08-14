Weinheim. (RNZ) Es gab Zeiten, da war die Bahn so pünktlich, dass man sich darin gut verabreden konnte. Jeden Tag zur selben Zeit. Wie gut, denn sonst wären Elfriede und Klaus-Dieter Lieberknecht vielleicht nie ein Paar geworden – und würden jetzt keine Eiserne Hochzeit feiern.

Geheiratet haben sie am 5. August 1960 in Birkenau, seit rund 40 Jahren wohnen sie gemeinsam in einem eigenen