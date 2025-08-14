In der Bahn hat es gefunkt
Elfriede und Klaus-Dieter Lieberknecht feiern Eiserne Hochzeit.
Weinheim. (RNZ) Es gab Zeiten, da war die Bahn so pünktlich, dass man sich darin gut verabreden konnte. Jeden Tag zur selben Zeit. Wie gut, denn sonst wären Elfriede und Klaus-Dieter Lieberknecht vielleicht nie ein Paar geworden – und würden jetzt keine Eiserne Hochzeit feiern.
Geheiratet haben sie am 5. August 1960 in Birkenau, seit rund 40 Jahren wohnen sie gemeinsam in einem eigenen
