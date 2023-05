Von Marion Gottlob

Weinheim. Vor 90 Jahren gingen unter der Diktatur der Nationalsozialisten in vielen deutschen Städten Tausende von Büchern auf Scheiterhaufen in Flammen auf. Die Aktion richtete sich gegen jüdische, sozialistische und liberale Autorinnen und Autoren. Nun gab es in Weinheim zum zweiten Mal in der Stadtbibliothek eine Gedenkveranstaltung, die an die