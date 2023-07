Weinheim. (RNZ) Großes Reinemachen und Reparieren ist ab Montag, 31. Juli, im Weinheimer Hallenbad HaWei angesagt. Nach der jährlichen Revision öffnet das Familienbad am Mittwoch, 30. August, dann wieder frisch herausgeputzt, seine Pforten. "Das HaWei ist beliebt bei den Badegästen. Und damit das auch so bleibt, investieren wir jährlich in die Instandhaltung und Modernisierung", sagt Alexander Skrobuszynski, Geschäftsführer der Stadtwerke Weinheim.

Besonders Familien können sich auf die diesjährige Wiedereröffnung freuen: Für Kleinkinder wird es künftig eine neue Delfin-Rutsche in der großen Schwimmhalle geben. Sie löst die in die Jahre gekommene Elefantenrutsche ab.

Die Stadtwerke Weinheim sanieren in der Schließphase des Bades zwei Wasserfilter im Sportschwimmbecken und erneuern den Schwallwasserbehälter; das ist der Zwischenspeicher für Wasser, das vom Schwimmbecken zur Wasseraufbereitung fließt. Zudem wird eine sogenannte Korrosionsschutzanlage eingebaut. Die Kosten für die Revision belaufen sich auf über 125.000 Euro.