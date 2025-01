Weinheim. (RNZ) "Heimat ist ein Gefühl" – wo könnte dieses Motto deutlicher spürbar werden als beim traditionellen Weinheimer Sommertagszug, der dieses Jahr am Sonntag, 30. März, stattfindet? Der Sommertagszug mit seinen zahlreichen Gruppen ist gelebte und gefühlte Heimat, weiß auch Sabrina Bessler, die den Zug im Weinheimer Kulturbüro vorbereitet. "Ganz viele suchen sich ein Motto passend zu den Heimattagen heraus", sagt sie erfreut. So war es auch gedacht.

Während die Schulen ihre Steckengruppen bereits angemeldet haben, weist sie nun auf die nächste Frist hin, bis zu deren Ende nun auch die Fuß- und Wagengruppen angemeldet sein müssen: Das ist Donnerstag, der 20. Februar. Dieses Angebot richtet sich vor allem an Kitas und Vereine, aber auch an alle freien Gruppen, die sich am großen Umzug beteiligen wollen. Mit rund 2000 Teilnehmern ist der Weinheimer Sommertagszug der größte der Bergstraße.

Der Zug startet wie immer um 14 Uhr. Die Aufstellung erfolgt an der Peterskirche. Dann ziehen Kinder und Erwachsene über die Haupt- zur Dürrestraße, die Bahnhofstraße hinunter, biegen zur Schleife in die Schulstraße, in die Luisenstraße und wieder in die Bahnhofstraße ein. Dort findet der "Begegnungsverkehr" statt, und die Kinder können die anderen Gruppen sehen. Am Mahnmal in der Bahnhofstraße ist wieder eine Moderation vorgesehen.

Weiter geht es über die Hauptstraße, an der Reiterin vorbei in die Institutstraße, die Grabengasse, die Rote Turmstraße und hinter dem Schlosspark-Parkplatz in den Park hinein zur großen Wiese. Auch das Symbol wird zu den Heimattagen passen.