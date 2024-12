Weinheim. (hö) Bei einem Arbeitsunfall im Lager einer Getränkefirma im Käsackerweg wurde ein Mann am Mittwoch schwer verletzt. Nach Polizeiangaben war der Mitarbeiter gegen 11 Uhr unter die Räder eines Gabelstaplers gekommen, als dessen Kollege mit dem Fahrzeug rückwärts fuhr.

Weil Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde ein Hubschrauber und auch das "Medical Intervention Car" des Universitätsklinikums Heidelberg – ein besonders gut ausgestatteter Notarztwagen mit geschultem Personal für Schwerstverletzte – angefordert.

Weil sich der Unfall im Getränkelager auf dem Gelände der Firma "Viscofan" (ehemals "Naturin") ereignete, rückte deren Werksfeuerwehr an. Zusammen mit den Kollegen der Weinheimer Wehr gelang es, den eingeklemmten Mann, den Notärzte zuvor stabilisierten, zu retten: Der Gabelstapler wurde mit hydraulischem und pneumatischem Gerät angehoben. Danach kam der Schwerverletzte per Hubschrauber in die Heidelberger Universitätsklinik.