Donnerstag, 23. Oktober 2025

Plus Weinheim

Flüchtlings-Unterkunft im Ebert-Park-Hotel schließt

Die dort lebenden Flüchtlinge sind nun in Anschlussunterbringungen oder kommen nach Schriesheim.

23.10.2025 UPDATE: 23.10.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 30 Sekunden
Das Ebert-Park-Hotel in der Weststadt ist keine Flüchtlingsunterkunft mehr. Foto: Kreutzer

Weinheim. (web) Das Gebäude ist auf einem großen Immobilienportal zur Verpachtung ausgeschrieben, die Zahl der dort lebenden Geflüchteten ist bereits auf null reduziert worden: Der Rhein-Neckar-Kreis schließt mit dem früheren Ebert-Park-Hotel an der Freiburger Straße Ende des Monats seine vorletzte Weinheimer Unterkunft für Flüchtlinge.

Zehn Jahre lang hatten hier Menschen aus aller

