Weinheim. (web) Das Gebäude ist auf einem großen Immobilienportal zur Verpachtung ausgeschrieben, die Zahl der dort lebenden Geflüchteten ist bereits auf null reduziert worden: Der Rhein-Neckar-Kreis schließt mit dem früheren Ebert-Park-Hotel an der Freiburger Straße Ende des Monats seine vorletzte Weinheimer Unterkunft für Flüchtlinge.

Zehn Jahre lang hatten hier Menschen aus aller