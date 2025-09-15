Von Stefan Kern

Weinheim. So ein wenig war die Zweiburgenstadt am vergangenen Wochenende der "Place to be" in Baden-Württemberg. Das Triptychon aus Dürreplatzfest, Weinheimer Herbst und Landesfesttagen verwandelte Weinheim zu einer großen Wohlfühlzone.

Alex und Conni, die es sich mit einem Kaffee und einem Stück Kuchen auf dem Marktplatz gut gehen ließen,