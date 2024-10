Weinheim. (RNZ) Der Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz öffnet vom 5. bis 22. Dezember an drei aufeinanderfolgenden Wochenenden jeweils von Donnerstag bis Sonntag seine Tore. Die Stände erstrecken sich entlang der Rote Turmstraße, die bewusst so gestaltet wird, dass die Anwohner so wenig wie möglich beeinträchtigt werden.

Auf der Seite ohne Wohnhäuser werden rund zwölf Gastronomiestände