Weinheim. (RNZ) Oberbürgermeister Manuel Just fasste es zusammen: "Woanders zieht man wegen der Lautstärke von Volksfesten vor Gericht, in Weinheim setzt man sich an einen Tisch und redet." Laut einer Pressemitteilung der Stadt haben sich Anwohner des Kerwegebiets, Straußwirte, Vertreter der Verwaltung und der Feuerwehr getroffen, um sich zu Sicherheitsaspekten und der Geräuschentwicklung durch Musikbeschallung abzustimmen. Es war das erste Gespräch dieser Art und erforderlich geworden, weil sich Anwohner zusammengeschlossen und über die zunehmende Lärmentwicklung beschwert hatten.

"Die Kerwe ist unser größtes und wichtigstes Fest", bekräftigte Just, "und das soll sie auch bleiben". Die Partystimmung in den Gassen dürfe nicht leiden: "Wir wollen den Menschen das Feiern nicht verleiden." Gleichsam sei die Stadt verpflichtet, Beschwerden ernstzunehmen. Der OB erntete zustimmendes Nicken im Großen Saal des Rathauses, als er sagte: "Wir sind uns einig, dass es bei der Kerwe 2022 zu laut wurde." Das wurde ihm auch von Straußwirten bestätigt: "Es war einfach ein spezielles Jahr nach Corona", so ein Straußwirt. Manches sei vielleicht übertrieben gewesen, das nun auf ein normales Maß zurückgeführt werden sollte, "ohne das Kind mit dem Bade auszuschütten". Die Stadt hat in den vergangenen Wochen "etliche Recherchen" angestellt und einen Experten für Veranstaltungs- und Beschallungstechnik hinzugezogen, der jetzt einen "Leitfaden zu Schallemissionen an der Kerwe" vorlegte. Das ist Tim Remark aus Ladenburg. Er gilt als Experte für umsetzbare und rechtssichere Konzepte: So berät er auch die Stadt Ladenburg bei deren Altstadtfest.

Sein Konzept, das auf beiden Seiten zwar Nachfragen nach sich zog, aber in den Grundzügen akzeptiert wurde – zunächst in einer Erprobung im August 2023 – steht auf vier Säulen: Zunächst werden Schallgrenzen definiert, die im Tageszeitraum und in den Abendstunden eine Straßenparty-Stimmung erlauben, aber der Lautstärkegrenze entsprechen, die in der Kerwesatzung aus dem Jahr 2003 angegeben ist und den einschlägigen Rechtsverordnungen wie der "Freizeitlärmrichtlinie" entspricht. Dies bedeute eine spürbare Verbesserung für die Anwohner, so Remark.

Die Stadt verpflichtet sich, gemeinsam mit seinem Team Messungen vor den Straußwirtschaften vorzunehmen. Die Ergebnisse seien zu dokumentieren und gegebenenfalls offenzulegen. Man baue aber auch auf die Eigeninitiative der Betreiber. Zur weiteren Minderung geballter Schallemissionspunkte soll ein konkurrierendes Verhalten von ...