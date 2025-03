Von Günther Grosch

Weinheim. Am Tag ihres elften Geburtstags machte sich Merle Friedrich selbst das schönste Geburtstagsgeschenk. Die Schülerin an der Musikschule Badische Bergstraße gewann beim Regionalwettbewerb von "Jugend musiziert" in Heilbronn in der Altersklasse III und der Kategorie "Kammermusik mit Klavier" mit der Höchstzahl von 25 Punkten den ersten Preis und