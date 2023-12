Weinheim. (RNZ) Die Feuerwehr hatte an Heiligabend doch einiges zu tun, immerhin war für sie die Bescherung an Heiligabend gerettet – da einsatzfrei.

Gegen 10.30 Uhr wurde die Abteilung Stadt zu einem Rohrbruch in die Leuschnerstraße gerufen, der den Keller unter Wasser gesetzt hatte. Nachdem das Wasser abgestellt war, konnte der überschwemmte Keller ausgepumpt werden.

Kurz nach 11 Uhr folgte schon der nächste Alarm, zu dem die Abteilungen Stadt und Sulzbach ausrückten. In der Alten Postgasse schlug ein Rauchwarnmelder Alarm, zudem wirkte die Wohnung etwas verraucht. Vor Ort stellte sich heraus, dass es zu einem Kleinbrand auf dem Herd gekommen war. Das verbrannte Essen wurde abgelöscht und die Wohnung durch Öffnen der Fenster belüftet.

Gegen 12.30 Uhr wurde ein vermeintlicher Autobrand in der Lessingstraße gemeldet, zudem die Abteilung Lützelsachsen-Hohensachsen gerufen wurde; aber sie fand nichts. Auch in der gleichnamigen Straße in Großsachsen konnten die Hirschberger Kollegen nichts feststellen. Ein weiterer Fehlalarm folgte gegen 13 Uhr: Im Karlsberg-Carré war ein Handdruckmelder eingedrückt.

Einen Tag später, am ersten Weihnachtsfeiertag, fuhren die Abteilungen Stadt und Sulzbach gemeinsam mit dem Rettungsdienst und der Polizei in die Röntgenstraße zum GRN-Betreuungszentrum. Vor Ort konnte aber schnell Entwarnung gegeben werden. Auch hier war ein Handdruckmelder mutwillig eingedrückt worden und hatte die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst. Die Einsatzkräfte erkundeten den betroffenen Bereich, und die Haustechnik ersetzte die Scheibe des Melders.