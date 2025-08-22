Von Günther Grosch

Weinheim. Es geht um ein anrüchiges Problem, das Schüler, Lehr- und Reinigungspersonal wie Besucher der Dietrich-Bonhoeffer-Schulverbunds (DBS) schon beim Betreten der Schule seit längerer Zeit beschäftigt hat. Penetranter Gestank, welcher der unmittelbar neben dem Eingang des Gebäudes befindlichen Jungentoilette entströmt.

Damit aber soll jetzt