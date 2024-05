Von Christina Schäfer

Weinheim. Fragen an ihn gab es an diesem Abend nicht. Vielleicht hatte Jochen Bickel in seiner Vorstellung im Verlauf der Jahreshauptversammlung der Suchthilfe Weinheim schon alle beantwortet. Er wird zum 1. Oktober die Nachfolge von Paul Jöst als Geschäftsführer antreten. Seine Erfahrung in der Arbeit mit Suchtkranken ist umfassend. Sie begann Anfang