Von Christina Schäfer

Weinheim. Der DRK-Kreisverband Mannheim traf sich am Samstag in Weinheim zu seiner diesjährigen Kreisversammlung. 121 Delegierte hörten dabei den Geschäftsbericht 2022 von Präsident Tobias Locher. Locher ließ keinen Zweifel daran, dass man sich weiter in einem Prozess befinde. "Es war ein Jahr der Veränderungen", machte er deutlich. Schon im