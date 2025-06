Von Luc Schwarz

Mosbach. Wer in den letzten Monaten in Keller, Bad oder Flur einen extrem schnellen, beinreichen Krabbler entdeckte, dürfte einem Spinnenläufer begegnet sein. Die ursprünglich aus dem Mittelmeerraum stammende Art Scutigera coleoptrata hat sich längst in weiten Teilen Deutschlands angesiedelt – auch in der Region Mosbach. Selbst die kollaborativ erstellte