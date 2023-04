Weinheim. (RNZ) "Wir sind über jedes positive Bekenntnis zur Kerwe froh, und wir finden es klasse, dass Marcel Gräber die Initiative ergriffen hat, nun haben wir eine Basis für Gespräche in den kommenden Wochen." Mit diesen Worten hat Weinheims Pressesprecher Roland Kern am Freitag über 4000 digitale Unterschriften einer Online-Petition entgegengenommen, in der sich Menschen für eine "vielfältige Kerwe" aussprechen. "Die Kerwe ist ein wunderbares Fest und trägt wesentlich zum Bekanntheitsgrad Weinheims bei. Das soll sich auch nicht ändern", bekräftigte er.

Die Petition war in den Sozialen Netzwerken zustande gekommen, nachdem die Stadt gegenüber einer Anwohner-Initiative angekündigt hatte, die Regeln der Kerwesatzung entschiedener durchzusetzen – insbesondere was die Lautstärke durch eine Außenbeschallung auf die Gassen betrifft. Denn nach der 2022er-Kerwe hatten sich Anwohner mit einer Unterschriftenliste an die Stadt gewandt. OB Manuel Just hatte daraufhin angekündigt, das Ordnungsamt werde die Lautstärke an neuralgischen Punkten des Gerberbachviertels in den Blick nehmen. Die Absicht bestand darin, eine gerichtliche Auseinandersetzung zu vermeiden. Beispiele aus anderen Kommunen zeigten, dass es Volksfesten schade, wenn der Kompromiss misslingt.

"Auf diese Beschwerden müssen wir reagieren und sie ernstnehmen. Wir sehen es als unsere Aufgabe an, zwischen den Bedürfnissen der Straußwirte, der Kerwegäste und der Anwohner eine Balance herzustellen", so Kern. Niemand habe den Plan, die Kerwe so zu reduzieren, dass sie ihren Charakter verliert. "Die Kerwe ist kein Kaffeekränzchen", so das kernige Zitat des Stadtsprechers: "Die Mischung zwischen Brauchtum und Straßenparty macht sie aus – und das soll so bleiben!" Er stellte indes auch klar: "Es handelt sich nicht um ein neues Kerwekonzept." Es gehe um die Einhaltung der Regeln für ein gutes Miteinander – und um eine gute Zukunft für die Kerwe. Er kündigte an, dass es noch im Frühjahr ein Gespräch von OB Just mit Anwohnern und Straußwirten gebe: "Beide Seiten signalisieren, dass sie gesprächsbereit sind." Auch Gräber erklärte, dass er mit der Petition eine offene Kommunikation erreichen wollte. "Jetzt habe ich das Gefühl, dass Bewegung in die Diskussion gekommen ist", sagt er. Kern und Gräber gaben sich die Hand darauf: "Wir wollen beide eine Kerwe, die alle froh macht, und bei der sich am Montagabend alle in die Augen schauen können."

Nach Angaben der Stadt haben die Anwohner erklärt, dass auch sie ein gerichtliches Vorgehen vermeiden möchten. Wenn im Mai und Juni die Anmeldungen für die Straußwirtschaften eingehen, werde das Ordnungsamt Gespräche führen. Wo Lautsprecherübertragung im Gerberbachviertel nach innen nicht möglich ist, müsse ein Konzept abgestimmt werden, das kontrollier- und zumutbar sei.