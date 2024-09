Von Meike Paul

Weinheim. Modisch, sozial und nachhaltig: So lautet die Devise des Second-Hand-Ladens des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). In der Weinheimer Hauptstraße 95 hat die Einrichtung am Wochenende ihr 20-jähriges Bestehen gefeiert. Die Kunden wurden mit Rosen beschenkt. Beim Sektumtrunk stieß man auf die vergangenen Jahre an.

Allen voran Simon Deutesfeld, der