Weinheim. (RNZ) Die Kleiderstube des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) Kreisverband Mannheim, bietet allen Menschen in Weinheim seit 2020 einen kostenlosen Zugang zu funktionaler und modischer Kleidung, Schuhen und Accessoires. Um auf den hohen Andrang zu reagieren, wird ab März immer samstags von 10 bis 13 Uhr ein weiterer Öffnungstag angeboten. Hierzu sucht das DRK ehrenamtliche Unterstützung.

Neben einem Second-Hand-Laden in der Hauptstraße in Weinheim bietet das Rote Kreuz seit 2020 eine Kleiderstube in der Kurt-Schumacher-Straße an. Hier werden an derzeit drei Öffnungstagen die Menschen vor Ort mit funktionaler und modischer Kleidung versorgt – und das alles für eine freiwillige Spende.

Besonders in der Kleiderstube sind gesellschaftliche Entwicklungen stets spürbar. So war im letzten Jahr ein starker Anstieg der Besucherinnen und Besucher zu beobachten. Das DRK reagiert auf diesen Anstieg jetzt mit einem vierten Öffnungstag. Erstmals ab 2. März wird die Kleiderstube nun auch immer samstags von 10 bis 13 Uhr geöffnet sein.

Die Arbeit in der Kleiderstube wird maßgeblich von Ehrenamtlichen getragen. Für den neuen Öffnungstag sucht der DRK-Kreisverband Mannheim neue ehrenamtliche Helferinnen und Helfer zur Unterstützung.

Die Ehrenamtlichen vor Ort sorgen insgesamt für einen reibungslosen Ablauf. Die ankommenden Sachspenden werden aussortiert und anschließend in der Ladenfläche aufgehängt oder platziert. Darüber hinaus unterstützen die freiwilligen Helfer bei der Dekoration und Reinigung der Kleiderstube und haben immer ein offenes Ohr für die Besucherinnen und Besucher.

Das DRK sucht aber nicht nur Helfer, sondern auch Kleiderspenden, die immer zu den regulären Öffnungszeiten direkt in der Kurt-Schumacher-Straße abgegeben werden können. Hierbei werden Kleidung, Schuhe, Taschen, Gürtel, Accessoires, Mützen und Schals angenommen, während Elektrogeräte, Geschirr, Bücher und Möbel nicht angenommen werden können.

Info: Rückfragen zum Ehrenamt in der Kleiderstube Weinheim und zu Kleiderspenden generell beantwortet der DRK-Kreisverband Mannheim unter der Mail-Adresse info@DRK-Kleiderstube.de oder der Telefonnummer 0621/32 18.138.