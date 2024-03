Von Philipp Weber

Weinheim. Am Ende war Holger Haring die Erleichterung anzusehen. Der CDU-Stadtverband hat am Donnerstag die Kandidaten für die Gemeinderats- und Kreistagswahl am 9. Juni nominiert. 80 Stimmberechtigte waren im "Schwarzen Ochsen" zusammengekommen. Bestimmt wurden die Kandidierenden mit der "verbundenen Einzelwahl". Dabei bekam jeder Bewerber mehr Ja- als Neinstimmen. Ein zweiter Wahlgang – der bei den Ratskandidaturen zu befürchten war – blieb aus. Bei einigen wurde es eng. Für Sascha Pröhl reichte es bei 33 Ja- zu 31 Nein-Stimmen (sechs Enthaltungen) ganz knapp für eine Kandidatur für den Gemeinderat. Glatt kam indes keiner durch, nicht einmal OB Manuel Just (parteilos), der die Weinheimer CDU-Liste für den Kreistag anführt (69:4). Er war terminlich verhindert.

"Wegen des Prozesses vor dem Landesparteigericht war für mich kein Spitzenergebnis zu erwarten. Es ist ein realistisches Resultat", so Kernstadt-Spitzenkandidat Holger Haring. Was den "Zustimmungswert" betrifft, landete er mit 42-Ja- zu 24 Nein-Stimmen (Ratsliste) im hinteren Mittelfeld. Er spielte auf den Versuch der CDU-Verbände aus den Ortsteilen an, sich im alternativen Stadtverband "Zwei Burgen" zu organisieren. Der von der Kernstadt dominierte CDU-Stadtverband Weinheim unter seiner Führung hatte jedoch vor Gericht recht behalten.

Auch in der Nominierungsrunde setzte der rechte Parteiflügel aus der Kernstadt seine Interessenten durch. Haring selbst strebt den Rücktritt vom Rücktritt an: Er hatte sich 2020 aus dem Gemeinderat zurückgezogen, will nun aber wieder hinein. Inge Oberle und Hans-Peter Masuch folgen ihm auf der Kernstadt-Liste. Dort befindet sich auch der Name von Rolf Schmidlin, der seine Kandidatur 2019 noch zurückgezogen hatte – nachdem bekannt geworden war, dass er für Rechtsextremist Günter Deckert unterschrieb.

In einigen Ortsteilen sind weiter Kandidaten an der Spitze, die 2023 den "Zwei Burgen"-Verband unterstützt hatten: in Sulzbach der heutige CDU-Ratsfraktionschef Heiko Fändrich, in Oberflockenbach Stadträtin Carola Meyer. Der langjährige Ex-CDU-Hauptakteur aus Lützelsachsen, Christian Lehmann, saß ebenfalls im Saal, an einem Tisch mit Cathérine Schleicher und Roger Schäfer. Lehmann und Schleicher hatten nach dem Aus für die "Zwei Burgen" angekündigt, zu den Freien Wählern zu gehen, für die Lehmann nun in Lützelsachsen kandidiert. Schäfer ist Kandidat für "Mehr Demokratie in Weinheim".

Die CDU Deutschland gestattet es ihren Mitgliedern, sich in lokalen Wählervereinigungen zu engagieren. Ihre Rechte bei CDU-Nominierungen verlieren sie nicht. So waren sie, juristisch gesehen, auf der sicheren Seite. Ob sie sich politisch einen Gefallen taten, bleibt dahingestellt. An ihrem Tisch hatte auch der Hohensachsener Rechtsexperte Ulf Martini Platz genommen. Der bat Versammlungsleiter Johannes Kalker ums Wort. Martinis Botschaft: "So nicht!". Er verlangte eine rechtssichere Abstimmung: einen vom Saal getrennten Urnenbereich, eine persönliche Vorstellung der anwesenden Bewerber und die Zusicherung, dass nur beitragszahlende CDU-Mitglieder abstimmen. Im Zuge der Diskussion meldete sich die frühere CDU-Lokalpolitikerin Annemarie Hehlmann, um klarzustellen, dass der CDU-Kreisverband die Bewerberlisten prüfe. Martini verlangte aber Auskünfte von den Kassenwarten der CDU-Ortsverbände und beantragte eine Abstimmung über sein Anliegen. Er verlor sie mit 23:41.

Pröhl hielt mit der Frage dagegen, ob Kandidierende anderer Wahllisten abstimmen dürften (was der Fall war). Martini konterte. Er verlangte, dass jeder CDU-Bewerber zusichern müsse, nicht parallel Mitglied der "Werteunion" zu sein. Von dieser hat sich die CDU Deutschland klar distanziert. Dass dieses Ansinnen nicht zuletzt auf Pröhl abzielte, versteht sich. Der gab an, nicht der rechtskonservativen Partei "Werteunion" anzugehören. Letztlich stellte sich Senta Amann gegen Martini. Die aktive Seniorenvertreterin bekundete ihr Interesse an einem Kreistagsmandat. Sie forderte dazu auf, "störende Anträge zu Formalien" zu unterlassen. Nach den "Urnengängen" wurde gezählt.

Es wäre Zeit genug gewesen, auf die politischen Ziele der Union einzugehen. Doch man wartete und unterhielt sich. Auf Nachfrage verwies Stadtverbandschef Haring auf eine Liste mit Stichpunkten. Darin bekennt sich die CDU Weinheim – in deren Reihen nicht wenige Vertreter des Handwerks antreten – zu einem maßvollen Ausbau von Gewerbeflächen, zum Bau neuer und preiswerter Wohnungen sowie zu einer Migrationspolitik, die die Stadt nicht überfordert. Der Verkehr soll fließen, möglichst nicht nur mit Tempo 30.

Neben Amann engagiert sich etwa CDU-Ratskandidat Hans-Jörg Klumpp (früher: Freie Wähler) in der Stadtgesellschaft. Er steht den Nordstadt-Freunden vor. Kandidat Uwe Bergmeyer kennt man auch als Geschichtslehrer und Initiator von Filmprojekten zur lokalen Geschichte.

Die Kandidaten für den Gemeinderat

> Kernstadt: 1. Holger Haring; 2. Inge Oberle; 3. Hans-Peter Masuch; 4. Hubert Scholz; 5. Hans-Jörg Klumpp; 6. Helge Eidt; 7. Denise Düser; 8. Sascha Pröhl; 9. Uwe Bergmeyer; 10. Andreas Dubil; 11. Uwe Beulich; 12. Klaus Hafner; 13. Dirk Schmidt-Kreaplin; 14. Fabian Kreutzfeldt; 15. Christian Ries; 16. Renate Meier; 17. Patrick Neff; 18 Christian Stumpe; 19. Ute Gorf-Mathias; 20. Tobias Schmidt-Kreaplin; 21. Patrick Scholz; 22. Helmut Ebert; 23. Rolf Schmidlin; Ersatzkandidatin: Anne Wicke.

> Hohensachsen/Ritschweier: 1. Thomas Gölz; Christian Brämer; Monika Mink.

> Lützelsachsen: 1. Maria Lucia Fuge Barrachina; 2. Andreas Gabriel; 3. Achim Marx; 4. Matthias Peter Kraus.

> Oberflockenbach: 1. Carola Meyer; 2. Alexander Schmitt; 3. Wolfgang Schwitzke. > Rippenweier: 1. Stefan Hummel.

> Sulzbach: 1. Heiko Fändrich; 2. Ulrike Müller; 3. Kai Farrenkopf.

Die Kandierenden für den Kreistag

1. Manuel Just; 2. Inge Oberle; 3. Holger Haring; 4. Senta Amann; 5. Achim Marx; 6. Monika Mink; 7. Carola Meyer; 8. Patrick Neff; 9. Maria Lucia Fuge Barrachina.