Bürgermeister Buske will Kultur des Wandels etablieren
Unbequem, aber stets an der Sache orientiert: So will Bürgermeister Buske neue Strukturen ins technische Dezernat bringen.
Von Philipp Weber
Weinheim. Andreas Buske hat alle Zahlen parat. Das Straßennetz Weinheims misst 300 Kilometer, das Kanalnetz 260 Kilometer. Kernstadt und Ortsteile bieten Familien auf dem Papier 103 Spielplätze an, in Betrieb sind 96.
Und sofern man nicht jedes Nebenhäuschen einzeln erfasst, betreut die Stadt um die 150 Gebäude. Buske will genau wissen, wo bei der