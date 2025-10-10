Freitag, 10. Oktober 2025

Plus Weinheim

Bürgermeister Buske will Kultur des Wandels etablieren

Unbequem, aber stets an der Sache orientiert: So will Bürgermeister Buske neue Strukturen ins technische Dezernat bringen.

10.10.2025 UPDATE: 10.10.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 57 Sekunden
„Wie wollen Sie wahrgenommen werden?“, hatte Andreas Buske seine Mitarbeiter vor zwei Jahren gefragt. „Als kompetentes, bürgerfreundliches Dezernat“, lautete die Antwort. Unter diesen Vorzeichen machte sie der Bürgermeister mit den 200 Mitarbeitenden auf den Weg. Foto: web

Von Philipp Weber

Weinheim. Andreas Buske hat alle Zahlen parat. Das Straßennetz Weinheims misst 300 Kilometer, das Kanalnetz 260 Kilometer. Kernstadt und Ortsteile bieten Familien auf dem Papier 103 Spielplätze an, in Betrieb sind 96.

Und sofern man nicht jedes Nebenhäuschen einzeln erfasst, betreut die Stadt um die 150 Gebäude. Buske will genau wissen, wo bei der

