Von Philipp Weber

Weinheim. Fäuste hämmern in Sandsäcke. Medizinbälle prallen. Bauchmuskeln ziehen sich zusammen. Schweiß rinnt über helle und dunkle Haut. Der Übungszirkel wird mit jedem Stationswechsel ein bisschen anstrengender.

Männer, Frauen, Erwachsene, Kinder und Jugendliche: Jeder gibt noch mal alles. Das Training in der Boxabteilung des Athletik Clubs (AC) Weinheim nähert sich dem Ende. Als Cheftrainer Bijan Müller die Schlussworte spricht, sind Wettkämpfer wie Anfänger erschöpft – aber glücklich.

Vor dem Sparring, den Sandsäcken, den Medizinbällen und dem Barren steht das Aufwärmen. X-mal geht es im Kreis herum durch die Halle des AC-Sportparks, vorbei an Spiegelwand, Handballtoren, Schwebebalken und Weichbodenmatten.

Der Wettkämpfer und Übungsleiter Ulrich Tchapdu deutet dabei Boxbewegungen an. 41 Sportler folgen ihm am Dienstagabend. Es ist eine bunte Truppe: Die Jüngsten sind im Grundschulalter. Der Älteste ist 58 Jahre alt.

"In der Abteilung sind zwölf Nationalitäten vertreten", sagt der Cheftrainer und stellvertretende Abteilungsleiter Bijan Müller. Der junge Mann ist zum Nachfolger seines eigenen Vaters geworden: Reza Müller, als IBA-Kampfrichter weit über Weinheim hinaus bekannt, war 2023 plötzlich und unerwartet verstorben. Die Vielfalt im Boxtraining des AC und die dort durchexerzierten Abläufe sind sein Lebenswerk. Sein Sohn führt es fort.

Der tritt schon auf wie ein Head-Coach: "Auf geht’s, dehnen! Keine Zeit verlieren!", ruft er den Sportlern zu. Wieder macht Tchapdu die Übungen vor. Die Beine des Athleten stehen kerzengerade beisammen, als seine Hände den Boden berühren. Wieder nimmt er sich viel Zeit für die Durchgänge. Klaus Lerchl, Fitnessexperte und Vorsitzender des AC Weinheim, sieht das gern.

Er deutet auf zwei Mädchen, die gewissenhaft mitarbeiten. Sie seien aus der Ukraine geflüchtet, erklärt er. Wie andere Vereine in der Region habe der AC den Geflohenen Schnupperangebote gemacht. Wer bleiben wollte, bekam Übersetzungshilfe beim Ausfüllen der Beitrittserklärung.

Warum das lange Aufwärmen sein muss, erschließt sich wenig später: Die Übungsleiter tänzeln leichtfüßig durch die Halle, ihre Fäuste schießen nach vorn. "Explosiv schlagen, nicht schieben. Die Fäuste wegstoßen!", ruft Müller. Die Sportler geben ihr Bestes. Besonders die Kinder und Jugendlichen sind jetzt mit Feuereifer dabei.

Lerchl erinnert die Szene an ein Zitat, das Henry Maske zugeschrieben wird. Die schmerzhaftesten Schläge seien die ins Leere, soll der frühere Weltmeister im Halbschwergewicht mal gesagt haben.

Ein Teilnehmer konzentriert sich. F: Kreutzer

Milijam ist jetzt richtig warm. "Ich boxe, seit ich drei Jahre alt bin. Ich bin damit aufgewachsen", sagt der 13-Jährige selbstbewusst. Man sieht es. Er hat sich die Hände im Nu selbst bandagiert. Ein Kumpel darf ihn ins Training begleiten. Jetzt wird’s ernst: Boxhandschuhe werden übergezogen, das Sparring beginnt.

Die Sportler bilden Paare. Der Trainer macht Schlagabfolgen vor. Wettkämpfern wie Valentin Zeichner, Baden-Württemberg-Meister in der C-Klasse, und Tchapdu trainieren nun so richtig. Man kann ihren fliegenden Handschuhen kaum folgen. Maximilian Gergert (Baden-Württemberg-Meister und Dritter in der Deutschen Meisterschaft) und Alexander Gergert sind verhindert. Sie trainieren sonst aber auch mit.

Die Sparring-Paare wechseln mit jeder Übung. Fortgeschrittene trainieren mit Anfängern. Männer mit Frauen. Erwachsene mit Kindern. "Das macht die Wettkämpfer nicht schlechter", so Müller: "Sie lernen, auf unkonventionelle Bewegungen zu reagieren." Auch die Anfänger profitieren. Tchapdu erläutert Kathrin Heyd, wie sie ihre Deckung halten kann. Die Sportlerin und Zweite AC-Vorsitzende macht das Training mit.

Trainer Bijan Müller (links, mit blauer Trainingsjacke) und Charaf Bnouachir demonstrieren im Sparring eine Schlagabfolge. Foto: Kreutzer

Apropos Schlagen: Beim Fitnessboxen steht die Technik im Vordergrund. Box-Laien assoziierten diesen Sport häufig mit "Etwas auf die Nase Kriegen", so Müller: "Das passiert hier aber kaum." Er demonstriert einige der Übungen mit Charaf Bnouachir.

Der drahtige 45-Jährige ist seit 26 Jahren in der AC-Boxabteilung. "Das ist Ganzkörpersport. Jeder Muskel wird beansprucht. Es ist für mich wie eine Sucht", sagt er. "Die Grundsätze dieses Sports sprechen viele an, es ist für jeden etwas dabei: Selbstdisziplin, Respekt, bei manchen Wettkampf." Trainer Müller sieht das auch so. Ein guter Coach bringe jeden an Grenzen, erklärt er.

Nun geht es ans "Sparring mit Aufgabe": Es gibt keine festen Bewegungsabfolgen mehr. Aber eine Faust bleibt stets in der Nähe des Kopfes. Wieder wechseln die Sparring-Teams. Allein bleibt keiner.

Als Milijams Kumpel sich eine Pause gönnen will, holt ihn einer der erwachsenen Männer sofort wieder in den Kreis der Sportler zurück. Dann geht’s in den Parcours. Die Wettkämpfer stoßen Schreie aus, als sie Medizinbälle gen Boden schmettern. Am Barren stößt jeder den eigenen Körper so oft nach oben, wie er kann.

Am Wandspiegel verfeinern Sportler ihre Technik. "Wechsel!", ruft Müller. Wieder und wieder. Irgendwann sind die Matten für die Bauchmuskel-Übungen schweißnass. Zwei Boxerinnen schütteln sich und lachen, dann drehen sie die Matten um.

"Was sind schon Unterschiede in Kultur, Religion und Nationalität, wenn jeder den Schweiß des anderen spürt", meint AC-Vorsitzender Lerchl. "Im Kampfsport sind solche Dinge egal", bestätigt Cagri Erodabasi (35): "Hier gibt es keinen Stress, und man kommt hierher, um zu lernen – nicht um sich auf der Straße zu schlagen."

Das Trainingsniveau beim AC sei sehr hoch. "Man kann hier an seine Grenzen gehen", erklärt eine Boxerin. "Es ist eine tolle Gemeinschaft. Jeder wird aufgenommen – auch wenn nicht jeder bleibt." So versteht man sich auch über das Training hinaus: Die Einkehr beim AC-Italiener nach dem Freitagstraining ist Standard. Auch unter der Woche gibt’s oft einen Nach-Hock. Und dann ist es wie beim Essen in einer richtig netten Familie: Man spricht über Gott und die Welt. Die beim AC groß ist.