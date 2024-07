Weinheim. (RNZ) Aufgrund der Instandsetzung eines defekten Kanalschachts muss die Bundesstraße B3 zwischen der Stadthalle und dem Drei-Glocken-Center in Fahrtrichtung Süden gesperrt werden. Die Bauarbeiten beginnen am Montag, 15. Juli, und werden – je nach Schadensumfang – bis zu drei Wochen dauern. Der Verkehr in Richtung Norden wird während der gesamten Bauzeit an der Baustelle vorbeigeführt. Dies teilt die städtische Pressesprecherin Carina Junginger mit.

Um den Verkehrsfluss aufrechtzuerhalten, werden alle Verkehrsteilnehmer – insbesondere der Schwerlastverkehr – gebeten, ihre Fahrten entsprechend zu planen und für die Stadtdurchfahrt die Bundesstraße 38 zu nutzen. Am Schnittpunkt der beiden Bundesstraßen B38 und B3 zwischen Sulzbach und der Nordstadt wird bereits auf die Sperrung hingewiesen.

Die Zufahrt zur Stadtmitte ist von Norden kommend über die Birkenauer Talstraße, die Grundelbachstraße und die Bahnhofstraße möglich. "Diese Route ist jedoch nicht in der Lage, den gesamten Verkehr der Bundesstraße 3 aufzunehmen. Für den Transport-Verkehr mit Lastwagen mit einer Schwere von über 7,5 Tonnen eignet sie sich ohnehin nicht.

Der Hauptbahnhof, der Zentrale Omnibusbahnhof (ZOB) und das Bahnhofsumfeld sind von Süden her über die Straße Am Hauptbahnhof (vom "Postknoten" aus) erreichbar. Besucher des Finanzamts Weinheim können die Weschnitzstraße regulär erreichen. Im öffentlichen Nahverkehr gibt es keine Änderungen.