Von Henri Hoschar

Weinheim. Den einfachsten Grund, am verkaufsoffenen Sonntag die Innenstadt zu besuchen, nannte ein Einkäufer, als er so vor einem Kleiderladen stand: "Was macht man sonst, wenn schönes Wetter ist?" Und er hat ja recht: Zum "Weinheimer Frühling" am gestrigen Sonntag verwöhnte strahlender Sonnenschein die Flaneure sowie vielen Geschäfte und Stände rund um