Weinheim. (RNZ) Die Heimattage Baden-Württemberg, die 2025 von der Stadt Weinheim ausgerichtet werden, nehmen langsam Formen an. Dies geht aus einer städtischen Mitteilung hervor. Erste Eckpunkte und Veranstaltungen stehen fest, wie Heimattage-Projektleiterin Ada Götz jetzt bestätigte.

In den vergangenen Wochen hat sie gemeinsam mit Pressesprecher Roland Kern viele Gespräche geführt, die ersten Ideen in Gremien und Organisationen vorgestellt, Netzwerke mit anderen Heimattage-Städten, dem baden-württembergischen Innenministerium sowie dem SWR geknüpft und ist bereits in erste Veranstaltungsplanungen eingestiegen.

"Wir sind gut im Zeitplan", berichtet sie, "können aber immer mehr abschätzen, wie viel Aufwand die ganzen Vorbereitungen benötigen". Am Wochenende des 9. und 10. September wird Ada Götz das Heimattage-Finale im oberschwäbischen Biberach besuchen, um dort Erfahrungen für Weinheim mitzunehmen. Biberach ist dieses Jahr Austragungsort. Weinheim ist als erste Stadt im Rhein-Neckar-Kreis seit Ladenburg 1998 Ausrichter. Ein Grundgerüst an Veranstaltungen ist überall gleich. Zwar werden das ganze Jahr über Projekte, Aktionen und Veranstaltungen an das Weinheimer Motto der Heimattage erinnern, das lautet: "Heimat ist ein Gefühl." Es gibt aber zwei Wochenenden, an denen das Land auf Weinheim blicken wird.

Das sind die Baden-Württemberg-Tage am Wochenende 17. und 18. Mai 2025, eine große Leistungsschau mit Stadtfestcharakter, verteilt auf die ganze Stadt und Festbühne im Schlosspark. Und zum Finale am 13. und 14. September 2025 die Landesfesttage mit einem großen Umzug der baden-württembergischen Trachtenvereine durch die Stadt.

Projektleiterin Ada Götz und Pressesprecher Roland Kern vom Organisations-Team für die Heimattage. Foto: zg

Der Baden-Württemberg-Tag wird in enger Abstimmung mit dem Innenministerium und dem Veranstaltungsmanagement des SWR vorbereitet; in dieser Woche fand vor Ort in Weinheim ein Treffen dazu statt. Die Stadt nutzt das Wochenende, an dem der Schlosspark zum kulturellen Heimattage-Zentrum wird, um weitere Veranstaltungen zu ergänzen. Das Programm am Samstag, 17. Mai 2025, wird vom SWR organisiert – am kompletten Wochenende ist der Eintritt frei. Geplant ist, dass am Vortag auf der Bühne Comedy-Star Bülent Ceylan – erstmals im Schlosspark – auftreten wird. "Dass Bülent mit türkisch-monnemerischen Wurzeln sich so zu seiner Wahlheimatstadt Weinheim bekennt, ist genau die Botschaft der Heimattage, denn Heimat ist eben ein Gefühl", beschreibt Pressesprecher Roland Kern.

Weitere Projektideen sind in den Köpfen der Organisatoren bereits am Reifen, nach erfreulich vielen Ideen aus den Gremien und der Bürgerschaft, wie Götz und Kern bestätigen. Im Zuge der vergangenen Info-Gespräche war immer wieder von einem Rundwanderweg die Rede, der alle Ortsteile verbindet, von weiteren Themenwegen und neuen Stadtführungen, von Kunst- und Medienprojekten, einem Bürger-Weinberg und anderen Angeboten, die über das Jahr 2025 bleiben sollen. Knapp eineinhalb Jahre vor dem Heimattage-Jahr hat die Stadt Weinheim die Homepage www.heimattage2025.de entwickelt und freigeschaltet. Über Formulare können sich Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Organisationen und Gremien schon jetzt einbringen und für eine Funktion vormerken lassen, denn es werden viele helfende Hände gebraucht. Beispielsweise bei den Großveranstaltungen wie dem Landesfestumzug oder den Baden-Württemberg-Tagen.

Außerdem verschickt und verteilt Ada Götz in den nächsten Tagen und Wochen Sponsorenmappen an Firmen in Weinheim und der Region mit dem Angebot, eine Partnerschaft mit den Heimattagen 2025 einzugehen. Ohne das Engagement der Wirtschaft seien Heimattage in der angestrebten Größe und Qualität nicht umsetzbar, betont sie.

Info: Alle Infos und Downloads unter www.heimattage2025.de.