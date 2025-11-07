Freitag, 07. November 2025

Plus Weinheim

11 Millionen Euro in Neubauten in Händelstraße investiert

Der Garant für günstiges Wohnen. Die Baugenossenschaft legt den Geschäftsbericht vor.

07.11.2025 UPDATE: 07.11.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 56 Sekunden
Mit dem Bauabschnitt an der Händelstraße 37-42 ist der Genossenschaft ein großer Schritt zur Modernisierung ihres Wohnungsbestands gelungen: Hier und in drei weiteren Bauabschnitten wurden veraltete Nachkriegswohnungen durch moderne Neubauten ersetzt. Foto: Dorn

Von Philipp Weber

Weinheim. Sie ist ein Stück soziale Tradition in der Stadt: Die Baugenossenschaft Weinheim versorgt zumindest einen Teil der Bevölkerung seit 1911 mit günstigen Wohnungen. Laut dem Geschäftsbericht 2024 lag die durchschnittliche Soll-Miete (Netto-Kalt-Miete) in den 1896 Genossenschaftswohnungen im vergangenen Jahr bei 7,34 Euro pro Quadratmeter.

