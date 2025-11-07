11 Millionen Euro in Neubauten in Händelstraße investiert
Der Garant für günstiges Wohnen. Die Baugenossenschaft legt den Geschäftsbericht vor.
Von Philipp Weber
Weinheim. Sie ist ein Stück soziale Tradition in der Stadt: Die Baugenossenschaft Weinheim versorgt zumindest einen Teil der Bevölkerung seit 1911 mit günstigen Wohnungen. Laut dem Geschäftsbericht 2024 lag die durchschnittliche Soll-Miete (Netto-Kalt-Miete) in den 1896 Genossenschaftswohnungen im vergangenen Jahr bei 7,34 Euro pro Quadratmeter.