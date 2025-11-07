Von Philipp Weber

Weinheim. Sie ist ein Stück soziale Tradition in der Stadt: Die Baugenossenschaft Weinheim versorgt zumindest einen Teil der Bevölkerung seit 1911 mit günstigen Wohnungen. Laut dem Geschäftsbericht 2024 lag die durchschnittliche Soll-Miete (Netto-Kalt-Miete) in den 1896 Genossenschaftswohnungen im vergangenen Jahr bei 7,34 Euro pro Quadratmeter.