Von Christoph Moll

Region Heidelberg. Es ist eine Premiere: Erstmals seit Beginn der Aufzeichnungen der Christbaumhöhen in der RNZ im Jahr 2018 hat die größte Stadt im Heidelberger Umland auch die größte Tanne: Nach Meckesheim in den Jahren 2018 und 2020, Dossenheim im Jahr 2019 sowie Wiesenbach in den Jahren 2021 und 2022 sichert sich nun Leimen den inoffiziellen Titel im