Von Timo Teufert

Wiesloch. Ein formaler Fehler der Wieslocher Stadtverwaltung führt dazu, dass die Eigentümer des Grundstücks in der Schwetzinger Straße 22 die einsturzgefährdete Giebelwand des Nachbarhauses nicht sofort abstützen müssen. Am 1. Februar hat dazu eine Kammer des Karlsruher Verwaltungsgerichts über einen entsprechenden Antrag entschieden.

Die Stadt Wiesloch hatte die Eigentümer mit einer Anordnung mit "sofortiger Vollziehung" am 2. November dazu verpflichtet, die Giebelwand zu sichern. Zuvor war in den frühen Morgenstunden die Wand des anderen Nachbarhauses in der Schwetzinger Straße 24, das in der Folge abgerissen werden musste, in die Baugrube abgerutscht.

Die Eigentümer des Grundstücks Schwetzinger Straße 22 hatten in einem Eilverfahren Widerspruch gegen die sofortige Vollziehbarkeit der Anordnung eingelegt. "Damit hatten sie Erfolg", bestätigt ein Sprecher des Verwaltungsgerichts auf RNZ-Nachfrage. Ordnet eine Behörde für eine Verfügung die sofortige Vollziehung an, haben die dagegen zulässigen Rechtsmittel wie Widerspruch und Anfechtungsklage keine aufschiebende Wirkung. Das bedeutet, dass die Behörde trotz etwaig eingelegter Rechtsmittel die Verfügung wegen besonderer Eilbedürftigkeit im Zweifel vollstrecken kann.

Mit der Entscheidung wurde die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs gegen die Anordnung der Standsicherheitsmaßnahmen sowie gegen die angedrohten Zwangsgelder nun wiederhergestellt. Die Eigentümer müssen der Verfügung also vorerst nicht nachkommen. Grund für die Entscheidung des Verwaltungsgerichts: "Es mangelt an einer ausreichenden Begründung für den Sofortvollzug", erklärt der Gerichtssprecher.

Die Stadt hätte die Gründe für den Sofortvollzug ausführen müssen, so der Sprecher. Die Kosten des Verfahrens muss nun die Stadt Wiesloch tragen. "Die Stadt hat allerdings die Möglichkeit, den Sofortvollzug noch einmal anzuordnen", sagte der Sprecher.

"Als sich am 2. November der Wandabbruch an der Schwetzinger Straße 24 ereignete, mussten unter hohem Zeitdruck verschiedene Regelungen getroffen werden", erklärt Oberbürgermeister Dirk Elkemann. Noch am gleichen Tag sei eine Verfügung gegen die Eigentümer des Grundstücks Nr. 22 ergangen, den Giebel der Hausnummer 20 zu sichern. Weil die Umsetzung aufgrund der bestehenden Gefahr für das Nachbarhaus keinen Aufschub duldete, sei die ...