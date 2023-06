Von Hans-Dieter Siegfried

Walldorf. Kaiserwetter, tolle Stimmung, viel Musik und großer Besucherandrang beim Spargelmarkt in der Astorstadt. Begonnen hatte das dreitägige Spektakel bereits am Freitag auf Drehscheibe und Marktplatz. So präsentierte die Tanzschule Kronenberger ihre neue Show und die Band "Syntax" ließ es für mehrere Stunden musikalisch krachen.

Am