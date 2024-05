Walldorf. (kbw) Nein, Feierstimmung herrscht nicht bei den Befürwortern der Wiedereinführung des neunjährigen Gymnasiums (G 9) in Baden-Württemberg. Das wurde jüngst auf einer Podiumsdiskussion der Walldorfer FDP zum Thema in Astoriahalle deutlich. Zwar hat die Landesregierung angekündigt, den vielfachen Wunsch nach einem zusätzlichen Jahr am Gymnasium umzusetzen. Wie genau die Reform aussehen

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote