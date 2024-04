Von Konrad Bülow

Walldorf. Die Schüler der Schillerschule in Walldorf bekommen in diesen Tagen ihr Mittagessen von der Feuerwehr gebracht: Die freiwilligen Helfer holten in der Küche des Psychiatrischen Zentrums in Wiesloch (PZN) gekochte Speisen mit ihren roten Fahrzeugen ab und brachten sie direkt zu den Ausgabestellen.

Der Hintergrund ist allerdings ernst: Wie