Walldorf. (slt) 41 Personen nutzen es: Das Walldorfer Sozialticket für den Nahverkehr. Und weil das künftig so bleiben soll, beschloss der Gemeinderat einstimmig die weitere Förderung. Die einzigen Unterschiede: Die Bezeichnung und die Altersgruppe, die es in Anspruch nehmen kann. Bezuschusst wird seitens der Stadt künftig das sogenannte Deutschlandticket, dann auch erhältlich für bedürftige Walldorferinnen und Walldorfer im Alter von über 59 Jahren und gefördert "mit 50 Prozent, das sind dann 24,50 Euro monatlich pro Nutzer", so der Erste Beigeordnete Otto Steinmann. Im Haushalt sind für 2024 dafür Ausgaben von rund 15.000 Euro eingeplant.

Der Hintergrund: Bereits 2021 hatte sich der Gemeinderat für eine Fortführung des Sozialtickets in der Astorstadt ausgesprochen: Dieses erhielten bis jetzt Bedürftige zwischen 18 und 59 Jahren, etwa, wer Wohn- oder Bürgergeld bezieht: Die Bürgerinnen und Bürger konnten das Rhein-Neckar-Ticket über die Stadt für 101,50 Euro pro Monat erhalten – Walldorf bezuschusste es mit 56,48 Euro pro Monat, den Restbetrag von 45,02 Euro zahlte jeder Nutzer und jede Nutzerin selbst. Für den Personenkreis ab 60 Jahren konnte darüber hinaus bis Ende April die "Karte ab 60" für 51,80 Euro erworben werden.

Zum 1. Mai erfolgte dann aber eine Umstellung auf das sogenannte Deutschlandticket: Dieses ist ein Jahr gültig, monatlich kündbar, kostet 49 Euro pro Monat – und ist im Gegensatz zum Sozialticket nicht an ein bestimmtes Alter oder das Einkommen gebunden.

Doch da seither auch die "Karte ab 60" weggefallen ist, entfiel für diesen älteren, bedürftigen Personenkreis ebenfalls die Möglichkeit, geförderte Tickets für den ÖPNV zu erhalten. Diese Menschen seien dadurch im Vergleich zu den zwischen 18- und 59-Jährigen benachteiligt – so der O-Ton der Walldorfer Gemeinderäte – und solle im Sinne des Gleichbehandlungsgrundsatzes ebenfalls geändert werden – auch, um "eine Regelungslücke zu schließen", schlug Steinmann für die Verwaltung vor. Zahlenmäßig sei diese Altersgruppe zwar weder bestimmbar noch bekannt, könne jedoch angesichts der 41 Nutzer des bisherigen Sozialtickets nicht sehr groß sein.

Die bisherige Förderung sah Katrin Siebold (CDU) als "sehr lobenswert", "gerechtfertigt und sinnvoll" an. Es erlaube Betroffenen, kostengünstig die Busse und Bahnen zu nutzen und somit die Mobilität zu verbessern. Auch da die Kosten hierfür eine erheblich finanzielle Belastungen darstellten für Menschen, die auf Sozialleistungen angewiesen seien, sagte sie weiter. Alltägliche Wege, etwa zum Arzt, zur Arbeit oder Behördengänge, könnten so weiterhin unkompliziert ablaufen.

Zudem trage die Subventionierung zur sozialen Teilhabe sowie der Teilnahme am gesellschaftlichen Leben bei: "So werden soziale Kontakte gefördert und die Integration in die Gesellschaft erleichtert", sagte Siebold. Dies sei besonders für Menschen in schwierigen Lebenssituationen von großer Bedeutung. "Deshalb ist die Einbeziehung der Senioren wünschenswert", so die Gemeinderätin. Und auch für die SPD sah Christian Schick "ausschließlich Vorteile". Auf den Punkt brachte er deshalb sein Fazit: "Gleiche Leistung, jetzt auch noch für berechtigte Menschen ab 60, und das bei geringeren Kosten."

"Das ist eine positive Angelegenheit, eine gute Sache", war sich auch Wilfried Weisbrod (Grünen) sicher. Er verwies auf die anderen beiden Gemeinden im Rhein-Neckar-Kreis, die ein Sozialticket haben – oder hatten: Brühl und St. Leon-Rot. Denn in letzterer, der Gemeinde St. Leon-Rot, "hat man sich davon auch schon wieder verabschiedet, aus finanziellen Gründen". Aus Sicht der Grünen sei das eigentliche Sozialticket zudem durch das Deutschlandticket künftig weder rentabel noch notwendig: "Die Leute können mehr Fahrten nutzen, können weitere Bereiche abdecken, und deswegen sollte das Programm weitergenutzt werden."

So bezeichnete auch Paula Glogowski (FDP) den Beschluss als eine Win-Win-Situation sowohl für die Nutzer als auch für die Stadt. Dem Einbezug der berechtigten Personen ab 60 Jahren stimme ihre Fraktion deshalb gerne zu.