Walldorf. (tt) Zum Schutz der Fußgänger in der Walldorfer Hauptstraße hat die Stadt vor Kurzem eine neue, provisorische Schranke aufgebaut. Mit ihr sollen vor allem die Autos gestoppt werden, die trotz der vorhandenen Beschilderung immer wieder in die Fußgängerzone einfahren.

"Die Hauptstraße ist im Bereich der Fußgängerzone für den motorisierten Durchgangsverkehr gesperrt. Dies ist entsprechend beschildert und die Straße mit Pollern physisch gesperrt. Die Poller sind jedoch mitunter durch mutwillige Beschädigung immer wieder defekt", heißt es in einer Mitteilung der Stadt Walldorf. Immer wieder erreichten die Kommune deshalb Beschwerden aus dem Bereich der Fußgängerzone, dass das Durchfahrtsverbot ignoriert werde.

"Zum Schutz der Fußgänger und zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität wurde nun eine Schranke mittig der Hauptstraße installiert", heißt es in der Mitteilung weiter. Für Fußgänger und Radfahrer ist das Passieren der Schranke, die in Höhe der Marktstraße aufgestellt wurde, trotzdem möglich. Der Lieferverkehr kann ebenso aus beiden Richtungen an- und wieder abfahren.