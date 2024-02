Walldorf. (agdo) Der heutige Valentinstag ist ein besonderer für das Ehepaar Karin und Paul Hornig. Denn heute vor 60 Jahren gab sich das Paar das Ja-Wort und feiert somit Diamantene Hochzeit. Den Valentinstag gab es damals noch nicht in seiner heutigen Form, so populär würde der sogenannte Tag der Liebe erst viel später.

In Walldorf kennt man das Paar von der Fastnacht, wo sie sich seit jeher aktiv einbringen. Nach wie vor sind beide mit großer Leidenschaft bei der Karnevalsgesellschaft der Astoria Störche aktiv. Ihr Sohn Michael Hornig folgte ihnen und ist inzwischen Präsident der Störche, ihr Schwiegersohn Thomas Lundschien ist Vizepräsident.

Geboren wurde Paul Hornig 1942 in Herford als Sohn des damaligen Walldorfer Bürgermeisters Eugen Hornig, der zu jener Zeit dort als Berufssoldat diente. Die Familie zog 1946 wieder in die Astorstadt zurück.

Paul Hornig ging in Walldorf zur Schule und machte anschließend eine Lehre als Rundfunk- und Fernsehtechniker bei Radio Holl in Wiesloch. Bis zu seiner Rente arbeitete der Jubilar mit großer Freude in seinem Beruf bei Radio- und Fernsehfirmen in Heidelberg und Mannheim.

Das Paar lernte sich 1963 bei einer Veranstaltung zum Tanz in den Mai kennen und es funkte. Ein wenig hartnäckig sei er schon gewesen, erzählte Paul Hornig mit einem Augenzwinkern.

Karin Hornig wurde 1946 geboren und wuchs in Bammental auf. Im Alter von 13 Jahren zog sie nach Walldorf und lernte nach der Schule bei der Kleiderfabrik Max Berk – heute Betty Barclay – in Nußloch den Beruf der Industrienäherin. Nach der Geburt der beiden Kinder, Tochter Bettina und Sohn Michael, kümmerte sie sich um deren Erziehung. Inzwischen sind die Hornigs mit zwei Enkelkindern und einem Urenkelkind schon Urgroßeltern.

Die Walldorfer Fastnacht hatte es dem Paar schon recht früh angetan, seit jeher steckten sie ihr Herzblut in den Verein, engagieren sich seit mittlerweile einigen Jahrzehnten: Karin Hornig trainierte anfangs das Männerballett und nähte in den vergangenen Jahrzehnten weit über 2000 Kostüme für die Garden und Storchenküken und schneiderte Uniformen für Offizielle und Elferräte.

Auch heute näht sie noch Kostüme der Karnevalsgesellschaft. Paul Hornig ist seit 1982 im Elferrat der Astoria Störche und zudem Ehrensenator. Beide sind außerdem jeweils Träger des "Goldenen Ehrenstorches", der höchsten Ehrung, die die Walldorfer Gesellschaft zu vergeben hat.

Neben der Fastnacht ist das Ehepaar gerne mit dem Wohnmobil unterwegs. Waren es früher interessante Reisen ins Ausland, etwa in die Türkei oder in viele andere Länder Südeuropas, so zieht es beide mit dem Wohnmobil heute in die schöne Pfalz.