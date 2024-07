Von Armen Hesse

Walldorf. Ist der Rathausvorplatz in Walldorf zu steril und muss begrünt werden, oder soll er so bleiben, wie er heute ist? Um diese Frage ging es in der jüngsten Sitzung des Walldorfer Gemeinderates. Die Grünen hatten ein Konzept für eine ökologische und klimagerechte Umgestaltung des Platzes gefordert: "Nur mit punktuellen Entsiegelungen und Pflanzkübeln